Прокуратура не нашла нарушений в работе фирмы сына экс-председателя ярославского правительства

Прокуратура Москвы не выявила нарушений закона в деятельности ООО «ОКБ Гардарика», соучредителем которого является сын бывшего председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артем Степаненко. Ответ прокуратуры опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы России Евгений Попов. «Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Попов направил обращение в Генпрокуратуру в связи с возможным завышением цен на летнюю военную форму, которую ООО «ОКБ Гардарика» поставляет Минобороны.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Генеральная прокуратура России

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Установлено, что между Минобороны России и ООО «ОКБ Гардарика» заключен государственный контракт на поставку комплектов вещевого имущества для нужд государственного заказчика (далее - государственный контракт). Обязательства по государственному контракту исполняются в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства»,— говорится в ответе депутату прокуратуры Москвы.

Подозрения о завышении цен на летнюю военную форму возникли у пользователей социальных сетей в связи с ценами, указанными на сайте компании. По данным РБК, эти цены достигали 140 тысяч за один комплект. Прокурорская проверка посчитала, что информация на сайте не соответствовала действительности.

«По информации ООО «ОКБ Гардарика» в сети интернет на сайте www.garda-store.ru неустановленными лицами без согласия общества внесены изменения в стоимость продукции. В настоящее время сайт не работает. Обществом продажа продукции в розницу не осуществляется, иные контракты на поставку вещевого имущества на исполнении у ООО «ОКБ Гардарика» отсутствуют»,— говорится в ответе прокуратуры.

Минобороны в ответ на запрос РБК сообщило, что «ОКБ Гардарика» поставляет Минобороны комплекты летней формы по «10 тыс. 628 руб. 15 коп.» за штуку.

«Таким образом, нарушения законодательства в сфере ГОЗ в деятельности ООО «ОКБ Гардарика» отсутствуют, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется»,— резюмирует прокуратура.

Антон Голицын