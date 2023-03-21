«Известия»: Минпромторг хочет запретить импорт товаров из пластика

Минпромторг планирует предложить правительству ввести запрет на поставки из-за рубежа товаров из пластика, в том числе одноразовой посуды и пакетов. Их предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, изделиями из стекла, бумаги и дерева, сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным источников издания, всего в списке на запрет импорта 28 товаров — он включает также ватные палочки, контейнеры, стаканчики. Также рассматривается ограничение на выпуск и оборот этой продукции внутри страны. В Минпромторге пояснили газете, что введение запрета предусмотрено в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», ответственным назначен Российский экологический оператор (РЭО).

В Минпромторге добавили, что обсуждают перехода к использованию альтернативной продукции с представителями бизнеса и профильными ассоциациями. В Минсельхозе заявили, что рассмотрение подобных ограничений возможно после проведения анализа альтернатив такой упаковке. Стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной для выпуска продуктов для населения, отметили в ведомстве.

Минприроды и РЭО в 2022 году прорабатывали ограничение оборота одноразовой пластиковой посуды на Кубани и в Крыму. Выбор регионов объясняли возрастающей туристической нагрузкой. Эксперты опасались, что наибольшая нагрузка с запретом пластика ляжет на торговые сети. Вице-премьер Виктория Абрамченко обещала, что Россия начнет отказ от одноразовых пластиковых товаров и упаковки с 2025 года.

Лаура Кеффер