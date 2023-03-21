Россия пока согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией даты четырехсторонних консультаций

Россия не согласовывала дату четырехсторонних консультаций с Сирией, Ираном и Турцией, заявил «РИА Новости» замглавы МИД РФ Михаил Богданов. МДИ Турции накануне заявил, что по просьбе Москвы консультации было решено перенести.

Господин Богданов уточнил, что речь идет о консультациях на уровне замминистров, чья цель — подготовить встречу министров иностранных дел. По его словам, встреча «должна состояться чем быстрее, тем лучше». «У нас ничего еще не было согласовано, так что и переносить пока нечего»,— утверждает он.

СМИ сообщали, что консультации планировались 15–16 марта, однако глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сказал, что Россия предложила перенести встречу, и Анкара согласилась. Новые даты в МИД Турции также не называли.

Лаура Кеффер