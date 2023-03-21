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Олег Крючков: направленные на Джанкой беспилотники целились в гражданские объекты

Все беспилотники, атаковавшие Джанкой, были направлены на гражданские объекты. На лопастях их пропеллеров была обнаружена аббревиатура США, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Один из БПЛА сбили над джанкойским техникумом, он упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные были сбиты над жилыми районами. По словам Олега Крючкова, кроме взрывчатки в каждом беспилотнике была шрапнель.

Также советник главы Крыма опроверг фейк, распространяемый в украинских пабликах. В нем сообщалось, что беспилотники уничтожили российские крылатые ракеты «Калибр НК» во время их транспортировки по железной дороге. Господин Крючков заявил, что железная дорога и инфраструктура не повреждены, поезда следуют по расписанию.

Об атаке беспилотников стало известно около полуночи 21 марта. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. В результате пострадал один житель. Он был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Олег Крючков подтвердил, что в пострадавшем доме все живы, в том числе домашнее животное.

Татьяна Ручкина

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