Bloomberg: Трампа не будут помещать в камеру в случае предъявления обвинений

45-го президента США Дональда Трампа не будут заковывать в наручники и помещать в камеру, если против него будут выдвинуты обвинения, сообщил источник Bloomberg. Господин Трамп на прошлой неделе заявил, что его могут арестовать 21 марта.

По информации агентства, у экс-президента могут снять отпечатки пальцев, его также могут сфотографировать в профиль и анфас. Господин Трамп может остаться под надзором приставленных к нему сотрудников Секретной службы США.

Как отмечает Bloomberg, такое обращение с обвиняемым нетипично для США. Бывший сотрудник прокуратуры Темидайо Аганга-Уильямса сказал агентству, что его статус бывшего президента «обеспечит особое отношение». «Его будут рассматривать как угрозу безопасности с меньшей вероятностью, чем неизвестного до этого ответчика»,— объяснил эксперт.

Агентство также объяснило, что обвинения, которые могут быть предъявлены к господину Трампу, не относятся к категории тяжких уголовных преступлений. В связи с этим вопрос о его заключении под стражу ставиться не будет.

Уголовное преследование Дональда Трампа может начаться в связи с давним делом, связанным с выплатами адвокатом господина Трампа порнозвезде Сторми Дэниелс. В свое время оно было прекращено, но недавно направлено на пересмотр окружным прокурором Нью-Йорка. Экс-президент назвал дело юридически ничтожным и политически мотивированным и призвал своих сторонников встать на защиту демократии.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дональд Трамп примеряет тюремную робу».

Леонид Уварчев