24 марта суд рассмотрит иск ВЭБ.РФ о взыскании с правительства Башкирии более 260 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии назначил на 24 марта заседание по иску госкорпорации развития ВЭБ.РФ о взыскании с минэкономразвития Башкирии 267,5 млн руб., а также встречному иску министерства о признании недействительным одностороннего отказа ВЭБ.РФ от исполнения соглашения от 14 января 2016 года.

Третьими лицами к процессу привлечены ГУП «Межрайкоммунводоканал» (Кумертау), ООО «Элеватор», госкомитет по жилищному и строительному надзору, администрация Кумертау, ООО «А-строй», аппарат правительства Башкирии.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в Кумертау находится маслоэкстракционный завод «Элеватор», а «А-строй» был подрядчиком строительства очистных сооружений в городе. Объект фигурирует в уголовном деле вице-премьера правительства Башкирии Бориса Беляева (бывший сити-менеджер Кумертау), министра строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучарбаева, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиля Сафина и начальника отдела капстроительства №2 того же учреждения Шадмурата Бикимбетова и бывшего замглавы Кумертау Юрия Курова. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау. Строительство объекта стоимостью 95 млн руб., как сообщалось ранее, велось, в том числе, на федеральные средства.

Олег Вахитов

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