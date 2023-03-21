Прокуратура Башкирии опротестовывает покупку крупного участка земли компанией Айрата Сулейманова

Прокуратура Башкирии просит арбитражный суд республики признать недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью около 31 га у придорожной полосы автодороги М-5. Ответчики по иску — ООО «Орбита» и минземимущества Башкирии. Спорный договор был заключен в феврале 2022 года, следует из материалов суда.

Ранее по ходатайству представителя прокуратуры суд наложил обеспечительные меры, запретив «Орбите» «совершать сделки, направленные на отчуждение или обременение земельного участка…, а также осуществлять освоение земельного участка».

Ближайшее заседание суда назначено на 14 апреля.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», на спорном земельном участке «Орбита», принадлежащая владельцу уфимского ТРЦ «Меркурий» Айрату Сулейманову, планировала построить логистический центр.

Олег Вахитов

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