«Караван» не потянул на льготы

Арбитражные суды двух инстанций отказали компании «Орбита» предпринимателя Айрата Сулейманова в праве на льготную приватизацию 31 га земли возле поселка Зинино в Уфе. Компания брала участок в аренду в 2012 году под строительство логистического комплекса на территории площадью 20 га, но фактически построила только здание площадью около 1 тыс. кв. м. Однако арендатор обратился в мэрию с требованием предоставить в собственность за 25% от кадастровой цены — за 40 млн руб. весь участок, и получил отказ. По мнению экспертов рынка недвижимости, рыночную стоимость участка можно оценить в 200 млн руб. Юристы разошлись в оценке того, стоит ли арендатору продолжать настаивать на льготной приватизации в судах.

Компании «Орбита», принадлежащей владельцу уфимского ТРЦ «Меркурий» Айрату Сулейманову, не удалось через арбитражный суд отстоять право на льготную приватизацию 30,9 га земли возле поселка Зинино (рядом с выездом на трассу М5). Правопредшественник «Орбиты» — ООО «Финанс меркурий маркет групп» (реорганизовано в 2015 году) — в 2012 году без торгов арендовал участок у мэрии на 49 лет для строительства логистического центра «Караван» общей площадью около 20 га. Кадастровая стоимость участка, отведенного для объектов общественно-делового назначения, составляет 160,8 млн руб. Проект, под который арендовался участок, подразумевал строительство складского центра, экологического агромаркета, продовольственных складов, кафе, гостиницы, автомойки, таможни и стоянки для транспорта. К 2015 году на участке был построен складской центр площадью около 1 тыс. кв. м., после чего арендатор обратился в городскую администрацию с просьбой передать землю в собственность на льготных условиях — за 25% от кадастровой цены, за 40 млн руб.

В мэрии компания господина Сулейманова получила отказ, но, как следует из материалов арбитражного дела, лишь через три года. В сентябре 2018 года управление земельных и имущественных отношений ответило арендатору, что для эксплуатации единственного здания весь участок предоставлен в собственность быть не может.

В исковом заявлении в арбитражный суд «Орбита» указала, что претендует на весь участок, так как все еще планирует построить на нем парковки, проезды и проходы к зданию и провести озеленение. К иску было приложено заключение кадастрового инженера Зухры Яппаровой, подтверждающее этот довод.

В декабре 2018 года позицию компании Айрата Сулейманова поддержал арбитражный суд Башкирии, обязав мэрию в течение месяца заключить с арендатором договор купли-продажи участка.

Однако в марте апелляция, а 16 июля кассационный суд признали решение башкирского суда необоснованным.

Апелляционный суд указал, что участок выделялся компании, так как на нем предполагалось строительство зданий, сооружений и инженерных сетей. Однако срок проектирования этих объектов истек еще в октябре 2014 года, а для эксплуатации существующего здания весь участок «Орбите» не нужен, отметил апелляционный суд.

Кассационный суд согласился с этим выводом, отметив, что площадь участка, в приватизации которого заинтересована компания, в триста раз превышает площадь принадлежащего арендатору здания. Приватизация участка для эксплуатации единственного построенного здания будет нарушением Земельного кодекса, отмечено в решении кассационного суда.

Айрат Сулейманов для комментариев вчера был недоступен. На звонок на его мобильный телефон ответил человек, который представился сотрудником службы безопасности. С руководителем он не соединил.

По оценке управляющего партнера компании Art Estate Group Роберта Тагирова, рыночную стоимость участка, на льготный выкуп которого претендует истец, можно оценить в 200 млн руб. «А если его перевести в категорию, пригодную под коттеджное строительство, стоимость автоматически вырастет, ориентировочно до 300 млн руб.»,— отметил собеседник.

Юрист практики имущественных и обязательственных отношений компании «Амулекс» Виктория Соколова полагает, что у арендатора есть шанс побороться за землю в Верховном суде России. «В любом случае у компании сохраняется право претендовать на ту часть участка, которая необходима для эксплуатации имеющегося здания»,— отметила юрист.

В то же время старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин считает, что шансов на пересмотр решения нет. «Кассационный суд пресек очевидную попытку выкупа крупного земельного участка на основании права собственности на здание, площадью меньше в сотни раз. При этом суд мотивировал позицию достаточно вежливо, хотя мог сделать это жест-

че, так как, вероятно, единственной целью строительства на участке небольшого здания было создание формального права на выкуп всего участка. Все это в совокупности выглядит как злоупотребление правом, сознательные и недобросовестные действия, которые справедливо пресек суд», — отметил эксперт.

Булат Баширов