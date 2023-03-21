Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол РФ считает, что новый пакет помощи США ведет к «расширению географии украинского кризиса»

Действия США по Украине ставят под угрозу безопасность Европы, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он отреагировал на новый пакет помощи США Украине на $350 млн. По его мнению, поддержка Киева ведет к «расширению географии украинского кризиса».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вашингтон одержим идеей нанести нашей стране стратегическое поражение. <...> В США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса. Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

О новом пакете помощи накануне, 20 марта, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен и Пентагон. В список поставок войдут снаряды для HIMARS, гаубицы, противотанковое вооружение, ракеты HARM. С января 2021 года США вложили более $32,8 млрд в поддержку обеспечения безопасности Украины. Это включает в себя $32,2 млрд с начала военной операции России.

О поддержке Украины со стороны союзников — в материале «Ъ» «Привыкли руки к "Рамштайнам"».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...