Посол РФ считает, что новый пакет помощи США ведет к «расширению географии украинского кризиса»

Действия США по Украине ставят под угрозу безопасность Европы, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он отреагировал на новый пакет помощи США Украине на $350 млн. По его мнению, поддержка Киева ведет к «расширению географии украинского кризиса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вашингтон одержим идеей нанести нашей стране стратегическое поражение. <...> В США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса. Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

О новом пакете помощи накануне, 20 марта, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен и Пентагон. В список поставок войдут снаряды для HIMARS, гаубицы, противотанковое вооружение, ракеты HARM. С января 2021 года США вложили более $32,8 млрд в поддержку обеспечения безопасности Украины. Это включает в себя $32,2 млрд с начала военной операции России.

О поддержке Украины со стороны союзников — в материале «Ъ» «Привыкли руки к "Рамштайнам"».

Леонид Уварчев