ТАСС: задержанный по доносу в московском метро мужчина демонстрировал шеврон «Азова»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на 14 суток приезжего со Ставрополья Юрия Самойлова за «демонстрацию пассажирам столичного метро» телефона, на заставке которого был изображен шеврон украинского националистического полк «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

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О назначении наказания в виде административного ареста 40-летнему Юрию Самойлову СМИ сообщали 18 марта, из данных суда следует, что решение было принято 17 марта. Инцидент произошел 16 марта. Один из пассажиров вызвал полицию, после чего господин Самойлов был задержан.

В решении суда говорится, что «Самойлов 16 марта в метро публично продемонстрировал неограниченному кругу лиц графическое изображение, установленное на заставке мобильного телефона в виде шеврона полка "Азов"».

«Зачастую он занимался репостом с портала Youtube роликов, в которых критиковали и дискредитировали должностных лиц РФ, само проведение специальной военной операции. Факты, которые указывались в видеозаписях, он не проверял»,— также говорится в решении суда.

В суде Юрий Самойлов заявил, что «изначально нейтрально был настроен к СВО на Украине, но затем, просматривая определенные Youtube-каналы, в том числе признанных в РФ иноагентами, занял антироссийскую позицию».

Статья 20.29. «Производство и распространение экстремистских материалов». Наказание предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов.

Мария Федотова