Преемственность по-смоленски

В понедельник полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил чиновникам и депутатам Смоленской области врио губернатора Василия Анохина. Мероприятие посетил бывший глава региона Алексей Островский (ЛДПР), который поблагодарил президента за «выбор преемника» и рассказал, что планирует продолжить карьеру на федеральном уровне. Руководство партии не исключает, что господин Островский может стать парламентарием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Островский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Островский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У каждого человека в жизни бывают разные периоды. Свой период работы и жизни на Смоленщине я прошел,— заявил на традиционной церемонии теперь уже бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский.— Я очень благодарен президенту за выбор моего преемника. Василий Николаевич (Анохин.— “Ъ”) работал длительное время под моим руководством, хорошо знает область. Те положительные наработки, которые за эти годы были созданы, реализовывались в том числе при (его.— “Ъ”) участии».

В качестве примера господин Островский привел сокращение долга области — со 113% от собственных доходов до 45%: «Эта работа начиналась в соответствии с моими поручениями именно Василием Николаевичем». Самого же экс-губернатора после 11 лет руководства регионом, по его словам, ожидает «новый период работы — в федеральных структурах в Москве». О какой именно должности идет речь, он не уточнил.

Напомним, 17 марта один из двух представителей ЛДПР в губернаторском корпусе (второй — глава Хабаровского края Михаил Дегтярев) Алексей Островский обратился к президенту с просьбой освободить его от должности по собственному желанию. Врио губернатора назначен беспартийный директор департамента регионального развития правительства РФ, заместитель господина Островского по финансовым вопросам в 2016–2018 годах Василий Анохин.

В понедельник врио губернатора повторил перед собравшимися то, о чем уже рассказал президенту в пятницу: «Я не новый человек для Смоленщины, я здесь работал определенный период времени, жил здесь, и здесь же мне посчастливилось создать семью». Основными задачами на пятилетку он назвал повышение качества медицинской помощи и доступности образования, а также «своевременность и адресность социальной поддержки, особенно — мобилизованным гражданам». «Я понимаю положение дел в регионе и основные проблемные вопросы жителей региона»,— заверил собравшихся новый глава области.

«Надеемся, что будет проводиться работа по более активному взаимодействию с Белоруссией»,— поделился с «Ъ» ожиданиями от нового руководства региона член фракции КПРФ в Смоленской областной думе Андрей Митрофаненков.

«Василий Анохин в бытность заместителем Алексея Островского запомнился как грамотный специалист в вопросах финансов и во взаимодействии с федеральным центром. Принесет ли это пользу региону, покажет время»,— добавил его коллега по фракции Андрей Шапошников.

В ЛДПР тоже высоко оценили преемника Алексея Островского. «Он работал в Смоленской области и показал положительные результаты, имеет опыт и понимание,— заявил “Ъ” присутствовавший на церемонии депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов. — Будем наблюдать за решениями врио губернатора. Со своей стороны настроены на конструктивное взаимодействие».

Ранее отставку господина Островского прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который подчеркнул, что она «никоим образом не связана с низкими результатами»: «Человек не может быть губернатором вечно». По словам господина Слуцкого, для бывшего губернатора наступает «новый этап», который, возможно, будет связан «с одной из палат федерального собрания». «Он не останется без работы, которая пойдет на пользу сегодняшней России и будет "заточена" на решение важных инфраструктурно-значимых проблем, которые он умеет решать»,— резюмировал Леонид Слуцкий.

Отметим, что вновь назначенные главы регионов нередко делегируют своих предшественников в Совет федерации. Например, в прошлом году новый губернатор Рязанской области Павел Малков назначил своим представителем в верхней палате экс-руководителя области Николая Любимова. Должность сенатора от исполнительной власти Смоленской области сейчас занимает бывший депутат облдумы единоросс Нина Куликовских, которую Алексей Островский делегировал в Совфед после победы на вторых для него выборах в 2020 году.

Андрей Прах; Александр Асадчий, Смоленск