Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Испании
26-й тур. «Атлетико»—«Валенсия» 3:0 (Гризманн, 23; Карраско, 49; Лемар, 67). «Бетис»—«Мальорка» 1:0 (Иглесиас, 48). «Осасуна»—«Вильярреал» 0:3 (Чуквезе, 14; Моралес, 85, 90+3). «Реал Сосьедад»—«Эльче» 2:0 (Кубо, 48; Барренечеа, 90). «Барселона»—«Реал» 2:1 (Роберто, 45; Кессье, 90+2 — Араухо, 9 (автогол)). Положение команд. 1. «Барселона» — 68 очков. 2. «Реал» — 56. 3. «Атлетико» — 51. 4. «Реал Сосьедад» — 48. 5. «Бетис» — 45. 6. «Вильярреал» — 41.
Чемпионат Германии
25-й тур. «Бохум»—«Лейпциг» 1:0 (Машович, 48). «Боруссия» (Дортмунд)—«Кёльн» 6:1 (Геррейру, 15; Аллер, 17, 69; Ройс, 32, 70; Мален, 36 — Зельке, 42). «Унион»—«Айнтрахт» 2:0 (Рани Хедира, 53; Беренс, 75). «Майнц»—«Фрайбург» 1:1 (Онисиво, 90+6 — Доан, 55). «Байер»—«Бавария» 2:1 (Паласиос, 55 (пен.), 73 (пен.) — Киммих, 22). Положение команд. 1. «Боруссия» — 53 очка. 2. «Бавария» — 52. 3. «Унион» — 48. 4. «Фрайбург» — 46. 5. «Лейпциг» — 45. 6. «Айнтрахт» — 40.