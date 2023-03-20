Татьяна Фурса требует признать Васюринский МПК банкротом

Бывшая владелица ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат» Татьяна Фурса обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием признать предприятие банкротом. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Первое слушание по делу назначено на 10 апреля.

В конце ноября 2022 года Татьяна Фурса взыскала с комбината 8,3 млрд руб. задолженности по кредитному договору. Позже стало известно, что Васюринский МПК намерен обанкротить сам себя.

По данным ЕГРЮЛ, в июне 2022 года было принято решение об исключении ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат» из реестра «в связи с наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», до января 2019 года Татьяна Фурса владела 100-процентной долей МПК, которая перешла к ней от экс-депутата ЗСК и бизнесмена Сергея Фурсы. По данным из открытых источников, участники сделки — родственники. После этого собственником комбината стало кипрское Astrea Trading Limited, однако 100-процентная доля компании обременена залогом в пользу Татяны Фурсы.

В начале декабря 2022 года стало известно, что госпожа Фурса взыскала с агропромышленной фирмы из Горячего Ключа «Рубин» 1,2 млрд руб., являющихся задолженностью компании по кредитным договорам, выкупленным у Россельхозбанка. Эксперты тогда высказали мнение, что госпожа Фурса, предполагая будущее банкротство компании, предварительно взыскала задолженность, чтобы потом иметь возможность включиться в реестр требований кредиторов.

По информации «СПАРКа», Татьяна Фурса является совладельцем и генеральным директором 20 юридических лиц.

Михаил Волкодав

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