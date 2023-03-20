Министры иностранных дел стран ЕС подписали план по боеприпасам для Украины

Министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) согласовали план по своим запасам боеприпасов, а также закупке артиллерийских снарядов для Украины объемом €2 млрд. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron REFILE- QUALITY REPEAT, Reuters Фото: Johanna Geron REFILE- QUALITY REPEAT, Reuters

На встрече в Брюсселе министры поддержали многостороннюю инициативу, которая должна быть одобрена лидерами ЕС на саммите на этой неделе. Цель инициативы — обеспечить Украину 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев, а также пополнить запасы ЕС.

Первая часть плана предусматривает выделение €1млрд ($1,06 млрд) совместного финансирования для европейских арсеналов, во второй части предусматривается трата еще €1млрд на заказ 155-миллиметровых снарядов для Украины.

ЕС уже оказал Украине военную поддержку на сумму €12 млрд, при этом €3,6 млрд из совместного фонда были использованы для покрытия расходов.

Официальные лица говорят, что с момента начала военной операции €450 млн из фонда пошли на поставку 350 тыс. снарядов Киеву. Украинская сторона заявляет, что ей нужно 350 тыс. снарядов в месяц, в том числе для контрнаступления в этом году.

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Мария Федотова