Группа FESCO запустила контейнерный маршрут в Калининград через Петербург

Транспортная группа FESCO объявила о запуске нового интермодального контейнерного маршрута из Москвы в Калининград через Санкт-Петербург. По линии планируется перемещать преимущественно строительные материалы, оборудование, бумагу, игрушки и изделия санитарно-гигиенического назначения.

«Маршрут включает железнодорожную доставку из Москвы (станция Белый Раст) в Санкт-Петербург (порт "Бронка"). (…) Далее контейнеры перегружаются на суда Группы и следуют до Калининграда в рамках регулярной каботажной линии FESCO, соединяющей порт "Бронка" с портом Балтийск»,— говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник, 20 марта.

Отмечается, что первый контейнерный состав прошел маршрут еще 16 марта. Следующая отправка ожидается 21 числа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число курсирующих между Петербургом и Калининградской областью грузовых судов выросло почти в полтора раза.

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