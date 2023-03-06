Число курсирующих между Петербургом и Калининградской областью грузовых судов выросло почти в полтора раза

Общее количество грузовых судов на маршруте Калининград – Санкт-Петербург увеличилось в 1,4 раза за месяц и составило 18. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Еще в середине февраля между регионами регулярно ходило 13 судов.

«Морской грузовой мост между Калининградом и основной территорией России работает достаточно активно. Основа его — железнодорожные паромы и большие суда. В настоящее время всего на линии работает 18 судов»,— написал господин Алиханов в своем Telegram-канале.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что оператор судоходной линии между ММПК «Бронка» и Калининградской областью предложил альтернативу перевозке автотранспорта из Усть-Луги — доставку автомобилей в контейнерах. По мнению экспертов, сервис может быть востребованным, хотя есть сомнения в его конкурентоспособности.

Подробнее — в материале «Автомобилям предложили водную альтернативу».

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