РЖД вложит 19,8 млрд рублей в развитие Горьковской магистрали

В 2023 году ОАО РЖД планирует вложить в развитие Горьковской железной дороги (ГЖД) 19,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе магистрали. Для сравнения, в 2022 году инвестиции составили 28,6 млрд руб. (+66% к 2021 году).

Средства направят на капремонт 250 км пути в Нижегородской, Кировской и Владимирской областях, Удмуртии и Татарстане. В этом году ГЖД планирует закончить проект реконструкции инфраструктуры на станции Мыза, соединительного пути на станции Ройка и транспортно-пересадочного узла в Кстове. На участке Вязники – Нижний Новгород продолжится установка системы для контроля и наблюдения железнодорожного пути.

До конца года на ГЖД поступят 19 новых локомотивов, из них 13 маневровых тепловозов отправятся в депо Агрыз в Татарстане, еще шесть пассажирских электровозов – в депо Киров. В моторвагонное депо Горький-Московский поставят пять новых составов пассажирских электропоездов серии ЭП3Д.

Елена Ковалева