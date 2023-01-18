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Инвестиции в развитие Горьковской магистрали превысили 28 млрд рублей

ОАО РЖД за 2022 год инвестировало 28,6 млрд руб. в развитие Горьковской железной дороги (ГЖД), сообщили в пресс-службе магистрали. Это на 66% больше, чем в предыдущем году.

В частности, на обновление железнодорожного пути в прошлом году железнодорожники направили 6,8 млрд руб. В порядок было приведено 286,7 км пути, отремонтировано 127 стрелочных переводов. Еще 5,2 млрд руб. было вложено в обновление и модернизацию подвижного состава, закупки 29 новых локомотивов. Кроме того, в регионах присутствия ГЖД ремонтировали пассажирскую инфраструктуру и обновляли средства обеспечения транспортной безопасности.

Анастасия Еремина

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