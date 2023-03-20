Глава МИД Украины призвал ЕС увеличить военную поддержку Киева для наступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совещания глав МИД стран-членов ЕС призвал нарастить объемы военной поддержки Киева. По его словам, это необходимо для успешного проведения украинскими Вооруженными силами готовящейся контрнаступательной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кулеба

Фото: David Dee Delgado, Reuters Дмитрий Кулеба

Фото: David Dee Delgado, Reuters

«Самая приоритетная потребность – это артиллерийские боеприпасы. Чем быстрее мы получим как можно больше снарядов, тем больше жизней будет сохранено»,— рассказал господин Кулеба. Он призвал Евросоюз оперативно предоставить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны, танковые боеприпасы, противотанковые системы, дальнобойное, высокоточное оружие и прочее необходимое оборудование.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и представителей предприятий ВПК сообщила, что нехватка пороха, пластичных взрывчатых веществ и тротила мешает Евросоюзу стабильно поставлять боеприпасы на Украину. Немецкий правительственный чиновник сообщил журналистам, что «фундаментальной проблемой Европы является невозможность наладить производство в оборонной промышленности на уровне, необходимом при полномасштабном вооруженном конфликте».

О ситуации в зоне боевых действий на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов