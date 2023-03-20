Сестра Евгения Ройзмана назвала виновного в репосте ролика, повлекшем арест экс-мэра

Сестра Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) заявила в социальных сетях, что репост ролика с экстремистской символикой во «Вконтакте», из-за которого бывшего мэра Екатеринбурга отправили под арест на 14 суток, сделал активист Алексей Густов. «Алексей Густов, твоя вина. Ты струсил признать, что это твой пост. Ты или провокатор, или трус. И ты знаешь, что ты бы отделался штрафом. А Ройзман в тюрьме!», — написала Инна Ройзман.

Евгения Ройзмана арестовали за публичную демонстрацию символики экстремистской организации (ч.1. ст.20.3 КоАП РФ). Причиной стал ролик в группе «Евгений Ройзман», в котором демонстрируется значок «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). Экс-глава Екатеринбурга заявил, что не имеет отношения к группе, названной в его честь, и что он никогда не пользовался «ВКонтакте». По словам сестры политика, удалось узнать, в какое время был сделан пост. «Сомнений (в причастности Алексея Густова — «Ъ-Урал») у администраторов нет»,— добавила она.

После ареста политик обратился к администрации «Вконтакте» с просьбой заблокировать все аккаунты с его именем в названии. Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом) и нобелевский лауреат, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов написали обращение к администраторам и участникам групп, ведущихся от имени Евгения Ройзмана, с просьбой «удалить свои группы».

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Диана Сунагатуллина