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Коммерсантъ FM
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Министр энергетики Молдавии не исключает прекращения поставок «Газпромом»

Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов считает, что «Газпром» «на определенном этапе» может полностью прекратить подачу газа в страну, и молдавское правительство уже рассматривает такой сценарий. По его мнению, это «заставит Кишинев справляться с энергетическим кризисом в Приднестровье».

Виктор Парликов

Виктор Парликов

Фото: Правительство Республики Молдова

Виктор Парликов

Фото: Правительство Республики Молдова

«Сейчас весь газ, который доходит до левого берега Днестра, де-факто бесплатный. Преимущество этой ситуации в том, что мы приобретаем электричество по более выгодной цене, чем по альтернативной его стоимости»,— уточнил господин Парликов в эфире телеканала Vocea Basarabiei (цитата по «Интерфаксу»).

Министр призвал учитывать последствия расторжения контракта с «Газпромом». «Будут последствия, которые всем нам придется пережить на правом берегу. На левом берегу Днестра проживает 250 тыс. человек, большинство из них граждане Молдавии, они не поедут ни в Москву, ни в Украину, о них нам тоже придется позаботиться»,— добавил он.

В июне 2022 года президент Молдавии Майя Санду говорила, что Россия может использовать газ, чтобы помешать вступлению Молдавии в Евросоюз. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну выражал желание пересмотреть условия контракта с «Газпромом». Российская компания и «Молдовагаз» в октябре 2021 года подписали пятилетний контракт. В марте цена российского газа для Молдавии снизится на $42, до $1012.

О ситуации в республике — в публикации «Ъ» «Март, март левой!».

Лаура Кеффер

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