Владелец петербургской фармкомпании «РИА Панда» инициировал личное банкротство

Петербургский бизнесмен Игорь Воробей, владеющий производителем БАДов для мужчин «РИА Панда», подал заявление о признании его несостоятельным, аналогичный иск в городской арбитражный суд также подала его супруга Светлана Жукова, сообщает «Деловой Петербург». В случае удовлетворения исков главный актив пары — площадка завода имени академика Филатова на Вырицком шоссе — может быть выведен из конкурсного производства в рамках банкротства принадлежащих им компаний.

Сейчас оба иска приняты к производству. В тексте иска господин Воробей оценил свою задолженность в 313,7 млн рублей, госпожа Жукова — в 38,9 млн рублей. При этом стоимость ООО «Завод имени академика В. П. Филатова», которому грозит реализация на торгах, достигает, по оценкам экспертов, 3 млрд рублей.

Сейчас предприятие продолжает работу. Банкротство завода инициировал в 2019 году UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, впоследствии правопреемником требований стал страховщик сделки EGAP. Их требования по долгам составляет 633,2 млн рублей.

Компания Игоря Воробья производила БАДы под брендами «Сеалекс» и «Али Капс» в 2010-х годах. В 2016 году. В 2018 году предприниматель стал фигурантом нескольких уголовных дел об уклонении от налогов и нарушениях на фармпроизводстве. В 2020 году в ООО «РИА Панда» было введено конкурсное производство в рамках банкротства, годом позже на заводе Филатова ввели внешнее наблюдение.

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