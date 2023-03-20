Си Цзиньпин уверен, что его визит в Россию придаст новый импульс двусторонним отношениям

Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в Москву заявил, что развитие отношений России и Китая приносит выгоду их народам, а также вносит значимый вклад в прогресс всего мира. Он выразил уверенность, что его визит станет плодотворным и придаст «новый импульс развитию отношений» с РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Си отметил, что Китай и Россия — «добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками». «Очень рад по приглашению президента Владимира Владимировича Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом. От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Они с господином Путиным, как ожидается, обсудят план стратегического взаимодействия, а также «обстоятельно обменяются» мнениями по вопросам «двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес», добавил лидер КНР. Кремль сообщал, что темой встречи лидеров двух стран будет предложенный Пекином план мирного урегулирования на Украине.

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