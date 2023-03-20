Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Си Цзиньпин уверен, что его визит в Россию придаст новый импульс двусторонним отношениям

Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в Москву заявил, что развитие отношений России и Китая приносит выгоду их народам, а также вносит значимый вклад в прогресс всего мира. Он выразил уверенность, что его визит станет плодотворным и придаст «новый импульс развитию отношений» с РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Си отметил, что Китай и Россия — «добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками». «Очень рад по приглашению президента Владимира Владимировича Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом. От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Они с господином Путиным, как ожидается, обсудят план стратегического взаимодействия, а также «обстоятельно обменяются» мнениями по вопросам «двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес», добавил лидер КНР. Кремль сообщал, что темой встречи лидеров двух стран будет предложенный Пекином план мирного урегулирования на Украине.

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...