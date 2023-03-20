Белгородский «Белый сад» выкуплен с торгов за 228 млн рублей

В Белгородской области на торгах продано основное имущество обанкротившегося крупного садоводческого хозяйства ООО «Белый сад». Победителем признано ООО «Производственный торговый комплекс "Андреевское"», выкупившее активы за 228 млн руб. при начальной цене торгов 253,3 млн руб.

В один лот были включены права аренды земельных участков, собственная недвижимость, системы капельного орошения, шпалерные системы, ограждения, скважины, автомобили, сельскохозяйственная и офисная техника. Активы находятся в аренде у ООО «Балтфреш» из Гатчины Ленинградской области, которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами.

ООО «ПТК "Андреевское"» принадлежит владельцу ООО «Балтфреш» Вячеславу Першину. Компания зарегистрирована в Прохоровском районе Белгородской области в августе 2022 года.

На сегодняшний день под управлением «Белого сада» компании находится 551 га плодового хозяйства. Из них яблоневый сад на 27 сортов занимает 300 га, еще 6 га отведено под девять сортов черешни. До банкротства «Белый сад» заявлял о расширении направления по яблоням до 500 га и строительстве фруктохранилища в Прохоровском районе за 2,5 млрд руб.

Продать имущество «Белого сада» пытаются уже два года с момента банкротства компании. Изначально оно оценивалось в 842,3 млн руб. В последний раз активы пытались продать за 405,3 млн руб. со снижением до 253,3 млн руб., но на торги так и не было подано ни одной заявки.

Подробнее о банкротстве компании — в материале «Ъ-Черноземье»

Владимир Зоркий