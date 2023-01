Из «Белого сада» вылетели владельцы

Структуры, близкие к обанкротившемуся птицеводческому холдингу «Белая птица» (ранее входила в периметр активов экс-совладельца ПСБ Дмитрия Ананьева), неудачно попытались поучаствовать в банкротстве своего бывшего предприятия — крупного белгородского производителя яблок «Белый сад». Один из подрядчиков «Белого сада», подмосковное ООО «Стройфаза», добивался включения в реестр кредиторов 689 млн руб. требований, это составило бы 44% от всей задолженности в перечне и означало бы возможность возмещения части «долга». Но представители основного кредитора — банка «Траст» — и конкурсный управляющий добились признания договоров недействительными: у «Стройфазы» и «Белой птицы» нашли общие офшорные корни. Теперь судьбу имущества «Белого сада» решают два основных и залоговых кредитора — БМ-банк и «Траст» (совокупно 99% требований). Юристы отмечают, что искусственное наращивание задолженности в банкротствах в последнее время усложнилось.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Стройфаза» на августовское определение арбитражного суда Белгородской области об отказе во включении в реестр кредиторов «Белого сада» требований 688,9 млн руб. Ранее конкурсный управляющий белгородского юрлица Евгений Ехлаков обратился с заявлением о признании недействительными трех «взаимосвязанных сделок» «Стройфазы» с «Белым садом» от 2017 года и потребовал возвратить в конкурсную массу 16,44 млн руб. Заявления были рассмотрены в рамках одного производства; требования управляющего удовлетворили. Доводы господина Ехлакова поддерживает основной и залоговый кредитор «Белого сада» — банк «Траст».

В 2017 году «Стройфаза» в качестве подрядчика обязалась «оказать услуги и организовать работы по инженерным изысканиям и проектированию» плодохранилища ООО «Белый сад», расположенного в Прохоровском районе. Компанию даже вписали в качестве подрядчика в договор на открытие кредитной линии с лимитом 3,6 млрд руб., заключенный между «Белым садом» и ярославским отделением ПСБ. За услуги по «организации» «Стройфаза» получала 757 тыс. руб. в месяц. Второй договор, генподряда, касается «организации» строительства трех плодохранилищ «Белого сада» в Белгородской и Ростовской областях — сначала за 400 тыс. руб. в месяц, а затем за 2,7 млн. В октябре 2018 года договор был расторгнут по инициативе «Белого сада», который обязался выплатить «Стройфазе» неустойку 15% от стоимости работ по договору — 655,9 млн руб., а также оплатить задолженность (18,9 млн руб.).

По третьему договору на «организацию проектирования» (повторял содержание первого) стоимость услуг составляла сначала 1 млн руб., а затем 11 млн руб. в месяц.

В декабре 2018 года банк «Возрождение» (впоследствии присоединен к БМ-банку) направил заявление о признании «Белого сада» банкротом. Спустя месяц «Стройфаза» уступила права требования ООО «Ризар», которое обратилось с заявлением о включении требований в реестр. Но суды двух инстанций в этом отказали. Тогда договор цессии был расторгнут, и такое же заявление направила сама «Стройфаза».

Суд поддержал доводы конкурсного управляющего о недействительности сделок. Евгений Ехлаков отметил, что документы «прикрывают вывод денежных средств должника и возложение на ООО „Белый сад“ незаконных обязательств», а в договорах «отсутствует реальное экономическое содержание». «Условия договоров свидетельствуют о явном стремлении участников оспариваемых сделок причинить вред должнику и его кредиторам путем вывода его активов»,— заметил конкурсный управляющий.

Более того, выяснилась связь «Стройфазы» с ООО «Холдинговая компания "Белая птица"», которой в 2015–2016 годах официально принадлежал «Белый сад» (затем перешел под контроль Ольги Цветковой). С 2015 года владельцем ХК «Белая птица» была кипрская Stephont Developments Ltd., руководителем которой является Елени Киниале. Ранее она была директором другой кипрской компании, CF & Cyprus Ltd — сейчас ее возглавляет Софоклис Папаварнавас. Господин Папаварнавас в прошлом был гендиректором Valjak Holdings Ltd.— владельца 99% «Стройфазы» в 2012–2018 годах (сейчас «Стройфаза» принадлежит Zakaliano Ltd.).

Кассационную жалобу представители «Стройфазы» пока не подавали, но срок обжалования еще не истек. Сейчас в реестре «Белого сада» числится более 1,5 млрд руб. требований, 99% которых — задолженность перед банками «Траст» и БМ-банком. Часть имущества «Белого сада» у них в залоге. Активы несколько раз выставлялись на торги; в их ходе цена снижалась с 843 млн до 253,3 млн руб., но ни одной заявки так и не было подано.

Адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев напоминает, что попытка включить требования заинтересованных лиц в реестр — «стандартный способ самозащиты контролирующих должника лиц», и искусственное создание задолженности используется нередко. Гендиректор СРО «Северная столица» Валерия Герасименко отмечает, что в последнее время бывшим собственникам стало «существенно сложнее» искусственно наращивать задолженность в связи с расширением судебной практики по аналогичным вопросам: «В случае "Стройфазы" важно, что договоры, на основании которых компания пыталась включиться в реестр, не имеют результата, который можно пощупать: юрлицо являлось лишь прослойкой. При банкротстве такие договоры, безусловно, подлежат признанию недействительными, тем более что более 600 млн руб. из заявленной суммы — неустойка за расторжение договора».

В случае включения требований в реестр «Стройфаза» могла бы претендовать на часть вырученных от продажи имущества денежных средств и на участие в деле «со всеми процессуальными правами» — на оспаривание действий конкурсного управляющего, на голосование на собраниях кредиторов и другими, отмечает госпожа Герасименко.

Олег Мухин