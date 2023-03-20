Власти планируют привлекать бизнес для восстановления исторических зданий в Ростове

Для привлечения бизнеса в процесс восстановления старинных домов в историческом центре Ростова власти области планируют применять механизмы стимулирования инвесторов. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Ростовской области Светлана Мананкина в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, речь идет об аварийных домах, признанных объектами культурного наследия. Сегодня в Ростове-на-Дону около 40 таких зданий.

«Все они должны быть отреставрированы и приспособлены для современного использования. Вопрос — за чей счет? Надеяться только на бюджетные инвестиции — ошибочно. Нужно привлекать бизнес!», — написала Светлана Мананкина.

Вовлечь инвесторов в процесс предлагается через новые меры поддержки: предоставление льгот по налогу на имущество в отношении ОКН для инвесторов, вкладывающих средства в их реставрацию, а также предоставление земельных участков под инвестпроект в аренду без проведения торгов в случае обязательств инвестора по восстановлению ОКН.

Представитель Заксобрания Ростовской области сообщила, что губернатор региона Василий Голубев поддержал инициативы и поручил проработать их правовое закрепление.

Ранее «Ъ-Юг» писал о том, что всего в центре Ростова статусом исторически ценного объекта планируют наделить более 800 зданий.

Анастасия Назарова