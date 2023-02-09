В центре Ростова-на-Дону планируется снести 133 аварийных дома

В историческом центре Ростова 60% аварийных домов — 133 объекта, могут подлежать сносу из-за отсутствия архитектурной и культурной ценности. Оставшиеся 40% (89 домов) получат охранный статус. О таких итогах разбирательств рабочей группы по сохранению исторической застройки при Заксобрании Ростовской области сообщила депутат регионального парламента Светлана Мананкина в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

По словам главы рабочей группы, домам будут присваивать статус объекта культурного наследия, либо статус исторически ценного объекта. Оба статуса защищают здания, но второй будет применяться только после утверждения проекта объединенной охранной зоны в центре Ростова.

Сейчас исторически ценными объектами готовятся признать 30 домов. А всего в проекте объединенной охранной зоны таким статусом будут обладать более 800 зданий. Принять проект объединенной охранной зоны планируют до ноября текущего года.

Объектами культурного наследия уже признаны 13 аварийных зданий. В их число вошли недавно признанные выявленными объектами культурного наследия дом Шалаева (Московская, 41/27), дом Косика (Станиславского, 95), доходный дом Кушнарева (Темерницкая, 35) и другие.

Сроки сноса аварийных зданий, которые признаны не обладающими исторической и архитектурной ценностью, пока не известны. Решения о демонтаже зданий будут приниматься администрацией города.

В рабочую группу по сохранению исторической застройки вошли представители профессионального сообщества архитекторов, общественники из команды «МойФасад», сотрудники администрации Ростова и члены комитета по охране объектов культурного наследия. Результаты оценки объектов, предоставленные комиссией, носят рекомендательный характер.

Анастасия Назарова