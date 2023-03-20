С приходом весны в Петербурге вырос спрос на сотрудников в сфере туризма и гостиниц

В Санкт-Петербурге вырос спрос на сотрудников в сфере туризма, ресторанов и гостиниц в преддверии нового туристического сезона. За месяц он увеличился на 9%, сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Вместе с ростом числа вакансий свои усилия активизировали и соискатели. Количество резюме в этих сферах за месяц также выросло на 7%. Средняя зарплата в области гостеприимства в Петербурге достигает 53,7 тыс. руб., однако соискатели рассчитывают зарабатывать на 4 тыс. больше.

В настоящее время самыми востребованными являются менеджеры и администраторы гостиниц, официанты, повара, хостес и бармены. Стоит отметить, что 37% предложений подходят молодым специалистам без опыта.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге на 40% вырос спрос на сотрудников ЖКХ.

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