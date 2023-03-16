В Петербурге на 40% вырос спрос на сотрудников ЖКХ

С начала 2023 года работодатели разместили почти 15 тыс. вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а спрос на специалистов по благоустройству вырос на 26%. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитику hh.ru по Северо-Западу.

В чисто лидеров по количеству вакансий в ЖКХ оказались Москва (22%), Петербург (11%) и Свердловская область (7%). С начала года в Петербурге на 40% вырос спрос на новый персонал в этой сфере, а в среднем по СЗФО показатель оказался на 34% выше, чем в начале 2022 года.

Наибольший рост также отметили в Новгородской (+58% новых вакансий), Мурманской (+56%) и Псковской областях (+15%). В Архангельской области и Республике Коми спрос держится на уровне прошлого года. В то же время в Калининграде работодатели сократили количество вакансий в ЖКХ на 27%.

Больше всего рабочих предложений появилось в сфере благоустройства, уборки территорий и зданий. Отмечается, что лидером по числу новых вакансий стала сфера энергоснабжения — +68% новых вакансий по стране. Чаще всего работодатели ищут менеджеров по работе с клиентами, сантехников, инженеров-сметчиков, инженеров-проектировщиков, водителей и монтажников.

Специалисты замечают, что в среднем на одну вакансию в ЖКХ откликается до двух человек, что в три раза ниже нормы. Чаще всего предпочтение отдают соискателям с опытом работы в профессии до трех лет (54% вакансий). В сфере также стали чаще предлагать работу с частичным форматом занятости и сменным графиком. 35% работодателей рассчитывают на соискателя с высшим образованием, 15% — со средним профессиональным.

Самые высокие зарплаты сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства готовы платить в Мурманской области — до 137,9 тыс. руб., в Республике Коми и Архангельской области — до 114,9 тыс. руб., в Псковской области — до 120 тыс. руб. В Петербурге в сфере ЖКХ могут предложить до 85,2 тыс. руб.

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