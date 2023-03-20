Прокуратура и Следственный комитет займутся проверкой ЧП с провалившимися под лед людьми

Прокуратура Ярославской области и управление СКР по Ярославской области объявили о проверках по факту происшествия в селе Диево-Городище Некрасовского района, где пять человек провалились под лед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Место происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 27-летний мужчина скончался в машине скорой помощи, одна женщина находится в больнице. Еще три человека числятся пропавшими без вести. «Поиски трех мужчин предположительно 1988 г.р., 1997 г.р., 1994 г.р. продолжаются»,— сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Как уточняют в администрации Некрасовского района, компания из 10 человек отправилась по льду Волги в деревню Ченцы. Назад возвращались уже ночью и не заметили водной промоины. «Течение сейчас очень стремительное, и троих утащило под лед»,— добавили в районной администрации.

На месте работает прокурор Некрасовского района Дмитрий Андрианов.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах, включая размещение демонстрационных материалов об опасности выхода на лёд. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— отметили в прокуратуре Ярославской области.

Андрей Иванов