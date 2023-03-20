В ярославском МЧС подтвердили гибель провалившегося под лед мужчины

Один человек погиб, провалившись под лед в селе Диево-Городище Некрасовского района, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Место происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», происшествие случилось на Волге в ночь на 20 марта. Под лед провалилось пять человек, двоих, мужчину и женщину, удалось спасти. Как рассказали в МЧС, мужчина скончался в машине скорой помощи, пострадавшую доставили в районную ЦРБ.

Еще трое мужчин числятся пропавшими без вести. На месте, в 350 метрах от берега Волги, продолжают работать водолазы МЧС.

Андрей Иванов