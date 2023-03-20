Из-за минометного обстрела повреждены два дома в приграничном районе Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле региона со стороны Украины. На этот раз под минометный обстрел попало село Курковичи Стародубского муниципального округа, расположенного примерно в 4 км от границы с Черниговским районом Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Пострадавших нет. Повреждены два жилых домовладения, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы»,— рассказал господин Богомаз.

В последний раз губернатор Брянской области сообщал об обстреле территории региона 13 марта. Тогда под снаряды попали деревни Грудская и Раковка, а также село Некислица. Пострадавших не было.

Районы Брянской области подвергаются обстрелам с начала проведения специальной военной операции на Украине. В регионе введен повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Недавно власти приняли решение дополнительно построить в приграничных территориях Брянской области 17 блокпостов, на которых будут служить сотрудники МВД и Росгвардии.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж