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Коммерсантъ FM
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Два населенных пункта попали под обстрел в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке со стороны Украины на два населенных пункта в Севском районе.

Под обстрел попали деревня Грудская и село Некислица. «В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома. Оперативные службы работают на месте»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня, 13 марта, господин Богомаз сообщил об обстреле деревни Раковка. Там повреждения получили жилой дом и хозпостройка.

В Белгородской области сегодня, 13 марта, системы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты, в результате чего пострадала женщина. За ее жизнь сейчас борются врачи. Кроме того, при обстреле села Теребрено пострадали пять домов.

Сергей Толмачев, Воронеж

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