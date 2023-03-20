Нарышкин: США хотят подорвать власть Асада с помощью исламистов

США хотят сформировать в Сирии несколько отрядов исламистских радикалов для разжигания боевых, а также похищений российских военных, утверждает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, США используют подконтрольные им группировки для подрыва позиций правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу СВР, особую роль Вашингтон отводит «Армии свободной Сирии», представляющую собой «конгломерат вооруженных оппозиционных курдских и арабских отрядов, действующих в центре и на северо-востоке страны». Через них американцы и британцы якобы работают с находящими в удаленных районах Сирии формированиями, подпольными террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). Координация этой «подрывной активности» ведется с позиций американской военной базы «Эт-Танф» в провинции Хомс, утверждает господин Нарышкин.

«Целью этой преступной деятельности является расшатывание обстановки в Сирии. ИГиловцам поручено разжигать боевые действия на сирийском юго-западе (провинции Сувейда и Дераа), в центральной части страны (Хомс) и к востоку от р. Евфрат (Ракка, Дейр-эз-Зор). Для этого планируется сформировать несколько отрядов радикалов общей численностью около 300 человек. После спецподготовки они будут задействованы в нападениях на военные объекты Сирии и Ирана»,— сказали в СВР.

Российская разведка утверждает, что в ближайшее время формируемым группам радикалов планируют передать несколько десятков пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также ПЗРК «Игла», ПТРК TOW и NLAW. «Тесное взаимодействие США с исламскими террористами, включая боевиков ИГИЛ, ставит их на одну доску. По сути, такая деятельность США является проявлением государственного терроризма»,— уверен Сергей Нарышкин.

В феврале СВР сообщила, то американские спецслужбы завербовали 60 боевиков и ведут их обучение в Сирии для совершения терактов. Осуществить их якобы планируется в России и странах СНГ. СВР ссылалась на «поступающие в службу заслуживающие доверия данные» и утверждала, что отбор террористов ведут из группировок, аффилированных с ИГ и «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в России).