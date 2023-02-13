СВР: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и странах СНГ

Американские спецслужбы в январе завербовали 60 боевиков и ведут их обучение в Сирии для совершения терактов, утверждает Служба внешней разведки РФ (СВР). Осуществить теракты якобы планируется в России и странах СНГ. СВР ссылается на «поступающие в службу заслуживающие доверия данные».

В пресс-релизе ведомства говорится, что отбор террористов ведут из группировок, аффилированных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (обе запрещены в России). Сейчас якобы завербованные боевики проходят курс ускоренной подготовки на американской базе Эт-Танф в Сирии. Особое внимание, как утверждает СВР, «уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии».

«В ближайшее время предполагается осуществить заброску боевиков в составе малых групп на территорию России и государств СНГ. Перед ними будут поставлены задачи по подготовке и осуществлению терактов против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил. По замыслу американцев, соответствующую работу они будут вести во взаимодействии с подпольными ячейками международных тергруппировок, в том числе "Хизб ут-Тахрир", "Джамаат Ансаруллы" и "Исламского движения Узбекистана" (все три запрещены в РФ)»,— сообщили в СВР.

5 сентября возле входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате погибли шестеро, в том числе два российских дипломата. В Кремле произошедшее посчитали терактом, ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

Подробнее об активизации деятельности боевиков против РФ — в материале «Ъ».