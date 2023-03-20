Reuters: Индия намерена продлить действие налога на экспорт топлива

Правительство Индии намерено продлить действие налога на прибыль от экспорта топлива, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Дополнительный налог на прибыль для нефтегазовых компаний был введен в июле прошлого года. Кроме того, власти обязали нефтяные компании продавать на индийском рынке эквивалент 50% от их экспорта бензина и 30% от экспорта дизельного топлива.

Правительство пошло на этот шаг после того, как частные компании начали активно закупать российское топливо со значительными скидками, а затем перепродавать его за рубеж, в основном в Европу, по куда более высокой цене. Все это позволило частным операторам НПЗ значительно нарастить прибыль. В то же время уклон частных компаний в сторону экспорта привел к дефициту дизеля и бензина в самой Индии. Заполнять эту нишу пришлось государственным нефтеперерабатывающим компаниям, которые были вынуждены продавать топливо по куда более низким ценам, установленным правительством.

Изначально налог на прибыль от экспорта топлива вводился сроком до 31 марта 2023 года. «Мы хотели бы продлить его действие… мы хотим, чтобы частные компании продавали дизель и бензин на индийском рынке,— заявил Reuters представитель правительства Индии.— Почему только государственные компании должны страдать, когда все индийские переработчики закупают российскую нефть со скидкой».

По данным агентствам, о продлении действия ограничительных мер может быть объявлено уже на этой неделе.

Кирилл Сарханянц