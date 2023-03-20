Сити-менеджер Агидели Фанис Гильванов уходит в отставку

Глава администрации Агидели Фанис Гильванов, занимавший должность с 2016 года (в октябре 2020 года был переизбран), уходит в отставку с 21 марта. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». Среди плюсов своей работы господин Гильванов, в частности, выделил организацию общественных пространств, а минусом, по его мнению, является нехватка рабочих мест. «Но я не смог создать рабочие места. Может, это сможет сделать следующий глава администрации», — написал он.

«Ъ-Уфа» господин Гильванов сообщил, что уход с должности — «не мое решение».

Заседание горсовета Агидели, на котором депутаты примут отставку господина Гильванова и назначат исполняющего обязанности главы администрации, состоится в среду.

В январе, как сообщал «Ъ-Уфа», Фанис Гильванов вступил в публичную полемику с горожанами. Комментируя пост в одном из городских сообществ во «Вконтакте» о сборе пустых консервных банок для изготовления окопных свечей для участников СВО, он, обращаясь к критикам инициативы, предложил им «заткнуться». Позже господин Гильванов сообщил «Ъ-Уфа», что не отказывается от своих слов, пояснив, что ему «не нравится, что люди пытаются поставить под сомнение то, что мы делаем, и умалить посильную помощь».

Венера Хисамова

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