Статистика по налоговым вычетам, предоставленным в упрощенном порядке

Наименование показателей Всего По доходам 2020 года По доходам 2021 года Количество получивших инвестиционные налоговые вычеты на сумму взноса на ИИС (чел.) 168 274 24 370 143 876 Общая сумма предоставленных инвестиционных налоговых вычетов на сумму взноса по ИИС (тыс. руб.) 37 135 298 4 780 691 32 354 607 Количество получивших вычеты по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества и на уплату процентов по ипотеке (чел.) 35 452 6 247 29 206 Общая сумма вычетов по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества и ипотеку (тыс. руб.) 21 080 002 2 953 532 18 126 470 Количество налогоплательщиков, которым предоставлены имущественные налоговые вычеты по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества и на уплату процентов по ипотеке, в сумме неиспользованного в предыдущих налоговых периодах остатка имущественных налоговых вычетов, в упрощенном порядке (чел.) 85 061 Х 85 053 Общая сумма имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества и на ипотеку, в сумме неиспользованного в предыдущих налоговых периодах остатка имущественных налоговых вычетов (тыс. руб.) 39 300 319 Х 39 300 319 Упрощенный порядок был запущен с 21 мая 2021 года. Источник: ФНС, по запросу «Денег».