Статистика по налоговым вычетам, предоставленным в упрощенном порядке

|Количество получивших инвестиционные налоговые вычеты на сумму взноса на ИИС (чел.)
|168 274
|24 370
|143 876
|Общая сумма предоставленных инвестиционных налоговых вычетов на сумму взноса по ИИС (тыс. руб.)
|37 135 298
|4 780 691
|32 354 607
|Количество получивших вычеты по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества и на уплату процентов по ипотеке (чел.)
|35 452
|6 247
|29 206
|Общая сумма вычетов по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества и ипотеку (тыс. руб.)
|21 080 002
|2 953 532
|18 126 470
|Количество налогоплательщиков, которым предоставлены имущественные налоговые вычеты по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества и на уплату процентов по ипотеке, в сумме неиспользованного в предыдущих налоговых периодах остатка имущественных налоговых вычетов, в упрощенном порядке (чел.)
|85 061
|Х
|85 053
|Общая сумма имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества и на ипотеку, в сумме неиспользованного в предыдущих налоговых периодах остатка имущественных налоговых вычетов (тыс. руб.)
|39 300 319
|Х
|39 300 319
|Упрощенный порядок был запущен с 21 мая 2021 года.
|Источник: ФНС, по запросу «Денег».