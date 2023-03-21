Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что такое здоровое старение

В Медицинском университете имени Пирогова начались работы в области иммунобиографии

В лаборатории иммунологии старения, созданной в Институте изучения старения РНИМУ им. Н. И. Пирогова, начинаются исследования по концепции trained immunity и иммунобиографии. Подробнее об исследовании рассказала Людмила Ганковская — руководитель этой лаборатории, доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии медико-биологического факультета РНИМУ.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Впервые ввел термин «иммунобиография» и обосновал ее основную концепцию в 2017 году итальянский исследователь Клаудио Франческа. Он объяснил это как индивидуальную траекторию ответа иммунной системы на различные стимулы и триггеры.

Истоки

Таким образом, под иммунобиографией подразумевается функциональное состояние иммунной системы, которое формируется на протяжении всей жизни человека, зависящее от комбинации, типа, дозы, интенсивности и временной последовательности антигенных стимулов, а также генетических факторов, особенностей диеты, состава микробиома кишечника, влияния факторов внешней среды. Иммунобиография определяет интенсивность и особенности функциональной активности иммунной системы, в том числе и при старении. С возрастом накопленный опыт иммунных ответов фиксируется в виде иммунологической памяти. Если для адаптивного иммунитета это особые популяции клеток памяти, Т- и Б-лимфоцитов, то для врожденного иммунитета это эпигенетическое перепрограммирование клеток, в широком смысле — тренированный иммунитет определяется как устойчивые изменения в экспрессии генов и физиологии клеток. Так, при успешном старении тренированный иммунитет характеризуется преобладанием макрофагов не воспалительного фенотипа, а регуляторного.

Наша лаборатория занимается разработкой теории воспалительного старения в рамках новых концепций иммунобиографии и тренированного иммунитета.

Все стареют по-разному

Действительно, на сегодняшний день геронтологов интересует, почему люди стареют по-разному: одни в 90 лет сохраняют здоровье и высокое качество жизни, а другие уже в возрасте 60–70 лет страдают от возраст-ассоциированных заболеваний, в основе которых лежит воспаление. Мы исследовали выборку из 250 долгожителей, находящихся под наблюдением в Российском геронтологическом научно-клиническом центре РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Анализ клинико-лабораторных показателей позволил выявить у 10% пациентов здоровый фенотип старения, характеризующийся отсутствием синдрома старческой астении, возраст-ассоциированной патологии. У остальных обследуемых наблюдалось патологическое старение, сопровождающееся выраженной астенией, наличием полиморбидности и, как выявили наши исследования, 10–20-кратным увеличением уровней медиаторов воспаления.

Важные шаги в исследовании

Теперь перед нами стоят следующие задачи: разработка анкеты-иммунобиографии, включающей данные анамнеза антигенных воздействий, особенностей питания, физической нагрузки, социально-экономические и другие аспекты образа жизни, с целью раннего выявления контрольных точек патологического и физиологического фенотипов старения организма. Это исследование планируется выполнить в рамках проекта RussAge. Будут обследованы люди разных возрастов.

Второй задачей является оценка тренированного иммунитета. Здесь планируется изучение функциональной активности клеток пациентов с различным типом старения, а также анализ транскриптома и эпигенома клеток врожденного иммунитета.

Предсказать фенотип старения заранее

Мы разрабатываем подход, который позволит выявить фенотип старения (воспалительное/успешное) уже на субклиническом уровне, определить степень выраженности воспалительного старения, а также прогнозировать его развитие у лиц разных возрастных групп. На основании наших данных возможно персонализированно корректировать лечение и ведение пациента с учетом факторов его иммунобиографии в молодом и среднем возрасте, что позволит увеличить продолжительность здоровой жизни.

Мария Гусева, заместитель директора проектного офиса по реализации программы развития РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...