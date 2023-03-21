Что такое здоровое старение

В лаборатории иммунологии старения, созданной в Институте изучения старения РНИМУ им. Н. И. Пирогова, начинаются исследования по концепции trained immunity и иммунобиографии. Подробнее об исследовании рассказала Людмила Ганковская — руководитель этой лаборатории, доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии медико-биологического факультета РНИМУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Впервые ввел термин «иммунобиография» и обосновал ее основную концепцию в 2017 году итальянский исследователь Клаудио Франческа. Он объяснил это как индивидуальную траекторию ответа иммунной системы на различные стимулы и триггеры.

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Таким образом, под иммунобиографией подразумевается функциональное состояние иммунной системы, которое формируется на протяжении всей жизни человека, зависящее от комбинации, типа, дозы, интенсивности и временной последовательности антигенных стимулов, а также генетических факторов, особенностей диеты, состава микробиома кишечника, влияния факторов внешней среды. Иммунобиография определяет интенсивность и особенности функциональной активности иммунной системы, в том числе и при старении. С возрастом накопленный опыт иммунных ответов фиксируется в виде иммунологической памяти. Если для адаптивного иммунитета это особые популяции клеток памяти, Т- и Б-лимфоцитов, то для врожденного иммунитета это эпигенетическое перепрограммирование клеток, в широком смысле — тренированный иммунитет определяется как устойчивые изменения в экспрессии генов и физиологии клеток. Так, при успешном старении тренированный иммунитет характеризуется преобладанием макрофагов не воспалительного фенотипа, а регуляторного.

Наша лаборатория занимается разработкой теории воспалительного старения в рамках новых концепций иммунобиографии и тренированного иммунитета.

Все стареют по-разному

Действительно, на сегодняшний день геронтологов интересует, почему люди стареют по-разному: одни в 90 лет сохраняют здоровье и высокое качество жизни, а другие уже в возрасте 60–70 лет страдают от возраст-ассоциированных заболеваний, в основе которых лежит воспаление. Мы исследовали выборку из 250 долгожителей, находящихся под наблюдением в Российском геронтологическом научно-клиническом центре РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Анализ клинико-лабораторных показателей позволил выявить у 10% пациентов здоровый фенотип старения, характеризующийся отсутствием синдрома старческой астении, возраст-ассоциированной патологии. У остальных обследуемых наблюдалось патологическое старение, сопровождающееся выраженной астенией, наличием полиморбидности и, как выявили наши исследования, 10–20-кратным увеличением уровней медиаторов воспаления.

Важные шаги в исследовании

Теперь перед нами стоят следующие задачи: разработка анкеты-иммунобиографии, включающей данные анамнеза антигенных воздействий, особенностей питания, физической нагрузки, социально-экономические и другие аспекты образа жизни, с целью раннего выявления контрольных точек патологического и физиологического фенотипов старения организма. Это исследование планируется выполнить в рамках проекта RussAge. Будут обследованы люди разных возрастов.

Второй задачей является оценка тренированного иммунитета. Здесь планируется изучение функциональной активности клеток пациентов с различным типом старения, а также анализ транскриптома и эпигенома клеток врожденного иммунитета.

Предсказать фенотип старения заранее

Мы разрабатываем подход, который позволит выявить фенотип старения (воспалительное/успешное) уже на субклиническом уровне, определить степень выраженности воспалительного старения, а также прогнозировать его развитие у лиц разных возрастных групп. На основании наших данных возможно персонализированно корректировать лечение и ведение пациента с учетом факторов его иммунобиографии в молодом и среднем возрасте, что позволит увеличить продолжительность здоровой жизни.

Мария Гусева, заместитель директора проектного офиса по реализации программы развития РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России