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Баскетбольный клуб «Пари НН» впервые стал обладателем Кубка России

Клуб «Пари Нижний Новгород» впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по баскетболу. В финальном матче команда обыграла действующего чемпиона «Зенит» (Санкт-Петербург) со счетом 84:72.

В этом сезоне «Пари НН» и «Зенит» четыре раза встречались в Единой лиге ВТБ, и три раза победу одерживал питерский клуб.

Нижегородская команда доходила до финала Кубка России три раза: в 2011, 2018 и 2019 годах. «Выигрывать кубки, побеждать — это мечта любого тренера. Но достижение еще выше — создание команды, настоящего коллектива. Я могу поблагодарить за сегодняшний матч всех своих ребят»,— сказал главный тренер БК «Пари НН» Зоран Лукич.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Кубок не для чемпиона».

Анастасия Еремина

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