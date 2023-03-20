«Ведомости»: ЦБ поддержал идею ограничить торговлю акциями недружественных оборонных компаний

Банк России поддержал идею ограничить торговлю бумагами компаний оборонной промышленности недружественных стран. На данный момент в РФ доступны бумаги 11 компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) западных стран, поставляющих оружие на Украину. Среди них — американская Lockheed Martin Corporation, которая производит реактивную систему залпового огня HIMARS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«ЦБ разрабатывает правовой механизм ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний оборонной промышленности недружественных стран»,— сообщают «Ведомости» со ссылкой на ответ зампреда Центробанка на соответствующий запрос депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского.

Господин Чистюхин отметил, что Банк России уже направил обращения с предложением «выработать соответствующие правовые решения» в «компетентные государственные органы» (какие именно, не уточняется).

Ранее Александр Якубовский сообщил, что операции по покупке и продаже акций западных компаний ВПК возможны через мобильные приложения российских брокеров, в частности «Тинькофф инвестиции». В том числе речь идет о производителе HIMARS Lockheed Martin Corporation. Парламентарий отметил, что по итогам 2022 года на СПБ бирже акции 11 зарубежных компаний военно-промышленного комплекса выросли почти на 30%.

Александр Кислов