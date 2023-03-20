620 квадратных метров дефектов устранили на дорогах Ижевска

В столице Удмуртии за прошедшие сутки дорожные службы устранили аварийные дефекты полотна с использованием литого асфальта на площади 620 кв. м. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы в том числе проводились на улицах Ленина, 10 лет Октября, Удмуртская, Красноармейская, Милиционная, Фруктовая, Карлутской набережной, Славянском шоссе и Сарапульском тракте.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поручил составить списки самых критичных точек на дорогах региона, а также при необходимости объехать их лично. Особенное внимание руководитель республики попросил обратить на перекресток улиц Орджоникидзе и Ленина, набережную и проезд Копровый в Ижевске.