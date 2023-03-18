Глава Удмуртии поручил составить списки критичных точек на дорогах республики

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил заместителю председателя правительства республики Игорю Асабину, министру транспорта региона Алексею Горбачеву, главам городов и районов составить списки самых критичных точек, а также при необходимости объехать их лично. Об этом он сообщил в Telegram.

На сегодняшний день из-за холодов сделать полноценный ремонт дорог в Удмуртии невозможно. Поэтому, как временную альтернативу, будут проводить ямочный ремонт. Александр Бречалов подчеркнул, что необходимо обратить внимание на перекресток улиц Орджоникидзе и Ленина, набережную и проезд Копровый в Ижевске.

Кроме того, ямочный ремонт идет на республиканских трассах Ижевск-Сарапул и Ижевск-Воткинск. В Малой Пурге заработал асфальтобетонный завод, который будет работать на ремонт дорог Удмуртии. Также на АБЗ в Ижевске запущены две установки, выпускающие по 6 т литого асфальта в сутки, и еще 8-10 т выпускают семь рециклеров у подрядчиков. Ожидается, что к работе подключатся и другие заводы.

Также в текущем году планируют отремонтировать 42 км дорог на шести участках республиканских трасс и 33 км реконструировать. Более 70 участков приведут в порядок в городах и селах республики.