Енисейское пароходство вошло во «Всероссийскую книгу почета»

Енисейское пароходство вошло в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета» 2022 года.



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В реестр включаются лучшие организации, предприятия и учреждения Российской Федерации, которые, по оценке государственных и муниципальных властей, своей работой способствуют всестороннему развитию территории и повышению эффективности своей отрасли.

Енисейское пароходство включено во «Всероссийскую книгу почета» 2022 года по рекомендации Министерства транспорта Красноярского края. Ранее пароходство и его филиалы становились участниками Федерального реестра в разные годы уже шесть раз.

«Очень приятно, что самоотверженный труд енисейских речников отмечен на высоком государственном уровне. В очередной раз получить подтверждение исключительной значимости предприятия для развития региона – большая честь для всех нас. Уверен, что мы и дальше будем успешно справляться со всеми задачами», – подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Енисейское речное пароходство является ведущим грузоперевозчиком по водным путям реки Енисей. Оно выполняет стратегически важную функцию снабжения продуктами жизнеобеспечения городов и поселков Таймыра, Эвенкии и других труднодоступных районов, доставляет все необходимое для бесперебойной работы и дальнейшего развития Норильского промышленного района, реализации инвестиционных проектов на севере Красноярского края.

В 2022 году, напомним, несмотря на рекордно низкий уровень воды в Енисее, судоходная компания доставила потребителям 3,7 млн тонн грузов, на 10% перевыполнив план грузоперевозок.

АО «ЕРП»