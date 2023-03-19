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Коммерсантъ FM
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Боррель не считает, что нормализация отношений Тегерана и Эр-Рияда поможет переговорам по ядерной сделке

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии не отразится на переговорах по иранскому ядерному соглашению. Господин Боррель — координатор Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), целью которого является ограничение ядерной программы Ирана.

«СВПД — это другой вопрос, он управляется иными структурами. Мы продолжаем работать. Хорошие отношения Саудовской Аравии и Ирана — это позитивно в любом случае, но у СВПД своя динамика»,— ответил глава европейской дипломатии на соответствующий вопрос журналистов в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

СВПД был подписан Ираном и пятью членами Совбеза ООН — Китаем, Россией, Великобританией, Францией, США — плюс Германией в 2015 году. Стороны договорились об отмене антииранских санкций в обмен на ограничение ядерной программы. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из сделки, возобновив политику санкционного давления.

Переговоры с Тегераном о ядерной сделке возобновились после прихода к власти президента Джо Байдена.

10 марта Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «На Ближнем Востоке пошли на сближение».

Мария Федотова

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