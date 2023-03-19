Bloomberg узнал о планах властей Швейцарии полностью или частично национализировать Credit Suisse

Полная или частичная национализация банка Credit Suisse (CS) рассматривается властями Швейцарии в качестве единственной альтернативы его приобретению другим швейцарским банком — UBS. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В настоящее время банки при участии швейцарского центробанка и финансового регулятора FINMA продолжают переговоры о слиянии. Утром, по данным Financial Times, UBS предложил выкупить CS по цене 0,25 швейцарского франка за акцию, что намного ниже пятничной цены закрытия. Таким образом, общая сумма сделки не превышает $1 млрд, что в восемь раз ниже рыночной капитализации CS на закрытие пятничных торгов. По информации Bloomberg, представители CS, поддерживаемые крупнейшими его акционерами, выступили против таких условий сделки, считая, что банк серьезно недооценен. Именно на тот случай, если сделка, которую в прессе из-за беспрецедентного давления на оба банка со стороны властей уже назвали «свадьбой под дулом пистолета», сорвется, власти страны и готовятся к национализации.

По словам источников Bloomberg, рассматриваются два варианта: тотальная национализация или установление контроля над «значительной долей» в акционерном капитале банка.

Ситуация вокруг Credit Suisse остается весьма изменчивой: власти хотят завершить историю так или иначе до открытия биржевых торгов в Азии, то есть до вечера воскресенья, 19 марта, в Европе.

Министерство финансов Швейцарии отказалось комментировать сообщение Bloomberg.

Подробнее о возможной покупке Credit Suisse — в материале «Ъ» «По цюрихскому счету».

Андрей Келекеев