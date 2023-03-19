FT: UBS предложил купить Credit Suisse за сумму до $1 млрд

Газета Financial Times сообщила, что финансовый холдинг UBS Group AG предложил купить банк Credit Suisse за сумму до $1 млрд. Правительство Швейцарии планирует изменить законодательство, чтобы обойти голосование акционеров по сделке.

Сделка по продаже всех акций Credit Suisse должна быть подписана вечером 19 марта, отмечает газета. Схема сделки: UBS Group AG выкупит все акции Credit Suisse ценными бумагами UBS. Одна акция Credit Suisse оценивается в 0,25 швейцарского франка ($0,27). Торги акциями Credit Suisse в пятницу, 17 марта, закрылись на уровне 1,86 франка.

ЦБ Швейцарии настаивает, чтобы сделка была закрыта до начала торгов в понедельник, 20 марта. Слияние UBS и Credit Suisse приведет к созданию одного из крупнейших глобальных системно значимых финансовых институтов в Европе: активы UBS — $1,1 трлн, Credit Suisse — $575 млрд. Вопрос о продаже Credit Suisse возник из-за финансовых проблем банка.