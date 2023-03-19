В ходе СВО под Харьковом погиб 23-летний мобилизованный курянин

7 марта года в ходе боевых действий в Харьковской области погиб ефрейтор из Курской области Никита Стародубцев, сообщили в правительстве региона.

Там уточнили, что Никита Старобуцев родился 30 декабря 1999 года в селе Паники Медвенского района, где окончил школу. Учился в Курской сельскохозяйственной академии по специальности «агроинженер». С 2021 по 2022 он проходил срочную службу в рядах ВС РФ. После объявления частичной мобилизации одним из первых отправился в зону специальной военной операции.

Вчера власти Курской области сообщили о гибели в зоне СВО четверых добровольцев. Правительство этого региона одно из немногих в Черноземье, которое продолжает на своем уровне публиковать данные о погибших участниках спецоперации.

Владимир Зоркий