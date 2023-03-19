Городской драмтеатр в Новосибирске начал работу в новом здании

В Новосибирске открылось новое здание городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Площадь нового здания – около 3 тыс. кв м., зрительный зал рассчитан на 209 мест – в два раза больше, чем ранее было у драмтеатра. Также в здании расположены костюмерный, пошивочный, столярный цеха

Театр разместился на площадке бывшего кинотеатра «Пионер». На его реконструкцию, по данным облправительства, было выделено 654 млн руб., из которых 252 млн –из федерального бюджета, 372 млн – из областного.

В августе 2022 года сообщалось о техническом открытии здания театра Афанасьева. По данным мэрии, контрактом была предусмотрена сдача объекта до 15 декабря, однако планировалось передать здание театру досрочно – в сентябре, первый спектакль на новой сцене планировался в ноябре.

В 2019 году Сергей Афанасьев заявил, что покидает должность руководителя театра, которую занимал 24 года. Решение было связано с отсутствием необходимых условий для работы театра, который работал в подвальном помещении.

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Анна Егорова