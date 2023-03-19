Рейсы затерялись в тумане

Аэропорт Сочи по возможности пытается принимать и выпускать самолеты, из-за густого тумана с 17 марта рейсы задерживали. Сейчас сотни пассажиров ждут посадки, а прилетающие лайнеры направляют в соседние аэродромы. Из запланированных 57 ночных рейсов из Сочи выполнили только два, десятки задержаны. В Сети появляются видео, как люди толпятся в аэропорту и ждут посадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пострадавшие пассажиры рассказали “Ъ FM”, с какими еще сложностями они столкнулись.

«Там полный коллапс, везде задержки. У нас должен был быть рейс компании "Победа". Вообще ничего не предлагалось, не сообщалось. Затишье. Куча народу, который не понимает, что случилось, как улететь и что дальше делать. На поезд тоже уже не сесть. Я в итоге поехал до КПП в Абхазию, и водитель рассказал мне, что в первый раз такое видит. С той стороны границы тоже народ, видно, ломанулся, кто улететь не смог. Ночью там тоже случился коллапс. При этом гостиницы в Сочи сразу повысили стоимость бронирования номеров, так как поняли, что людям деваться некуда». «Мой рейс в Ереван компании "Азимут" должен был вылететь в 8.40. Я приехала на регистрацию, но нам сказали, что он задерживается до 11, затем уже до 15.30. Я уехала из аэропорта. Когда вернулась, на табло значилось, что рейс отложен до 6 утра. Авиакомпания деньги сразу вернула, буквально в течение 15 минут после обращения. Но, единственное, у меня пропал обратный билет из Еревана. В Сочи при этом аэропорт был переполнен, некоторые люди спали буквально на полу, причем даже и на территории детской площадки». «Мы должны были лететь "Уральскими авиалиниями". Так у них система позволяет рассадить двух родственников в самолете, а справку об отмене рейса выдать не в состоянии, как и передать паспортные данные пассажиров в отель для заселения. В итоге мы почти три часа стояли в очереди, чтобы попасть в номер гостиницы. Столько много народу в аэропорту я еще не видел, люди и на скамейках, и на полу лежали. Все пытались выяснить, когда будет нужный рейс. Сейчас из отеля нас уже вывезли. Кто-то пытается улететь, поменяв билеты, но они уже очень дорогие. Мы покупали билеты по 3,5 тыс. руб., а сейчас их цена переваливает за 14-18 тыс. руб.».

Из-за сильного тумана 18 марта аэропорт Сочи перешел на работу по фактической погоде, объявлен желтый уровень погодной опасности. В результате решение о посадке принимают сами пилоты, рассказал командир воздушного судна авиакомпании «Россия» Дмитрий Абакумов:

«Аэропорт Сочи является одним из самых сложных в нашей стране. Часто нам приходится находиться в зонах ожидания и ждать "окошка" для того, чтобы безопасно выполнить посадку. И у кого-то хватает топлива на то, чтобы подождать, у кого-то — нет. Если мы видим, что "окошка" не предвидится, то сразу принимаем решение уходить на запасной аэродром, как в данном случае. Ближайшие — в Минеральных Водах и Махачкале. Если у нас хватает топлива и мы только подлетели к Сочи, то можем подождать это "окошко" и, если оно есть, выполнить посадку».

Между тем только «Аэрофлот» уже отменил более 30 рейсов. Пассажиров просят не прибывать в аэропорт и самостоятельно сдать билеты или переоформить их на другие даты. Специалисты авиакомпании занимаются оповещением и перебронированием полетов. На этом фоне цены на авиабилеты выросли в несколько раз, выяснил “Ъ FM”. Так, из Сочи в Москву 19 марта, судя по данным портала Aviasales, можно долететь с пересадкой минимум за 20 тыс. руб. А вот прямой рейс обойдется в два раза дороже, в 40 тыс. руб.

Кроме того, возникает проблема с тем, кто должен размещать пассажиров в отелях, говорит корреспондент “Ъ-Кубань” Наталья Решетняк: «"Аэрофлот" сообщил об отмене всех рейсов 19-20 марта.

В соцсетях пассажиры жалуются и говорят, что остались без питания, расселением никто не занимается.

В компании "Аэродинамика" — это оператор сочинского аэропорта — нам ответили, что этими вопросами должны заниматься представители авиаперевозчиков. Между тем за истекшую ночь из 57 рейсов выполнено два. На запасных аэродромах находится 16 самолетов, отменено 39 рейсов. По данным "Аэродинамики", с пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают представители авиакомпаний, но, как мы видим по сообщениям из соцсетей и пабликов, проблема все-таки существует».

“Ъ FM” обратился за комментарием в компанию «Аэрофлот», однако представитель перевозчика сообщил, что вся информация представлена на сайте. Между тем аэропорт Сочи возобновил прием и отправку самолетов ориентировочно до 18 часов, сообщили в ГК «Аэродинамика». Командиры воздушных судов возвращаются с запасных аэродромов в Сочи.

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Анна Маргулис